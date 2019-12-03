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В Иркутской области осудили похитителей коров

3 декабря 2019

В Иркутской области суд вынес наказание обвиняемым в хищении скота. Как сообщает ГУ МВД России по региону, в апреле в Аларском районе они похитили 32 коровы, 23 из них удалось спасти. Ущерб составил 1 млн рублей. 

Чтобы установить злоумышленников, полицейские проверили несколько десятков деревень, в том числе на территории соседних районов. Скот нашли на приусадебном участке одного из домов города Черемхово.

Суд вынес наказание похитителям в виде лишения свободы от года до полутора лет. Приговор в законную силу не вступил.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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