В Иркутской области осудили похитителей коров

В Иркутской области суд вынес наказание обвиняемым в хищении скота. Как сообщает ГУ МВД России по региону, в апреле в Аларском районе они похитили 32 коровы, 23 из них удалось спасти. Ущерб составил 1 млн рублей.

Чтобы установить злоумышленников, полицейские проверили несколько десятков деревень, в том числе на территории соседних районов. Скот нашли на приусадебном участке одного из домов города Черемхово.



Суд вынес наказание похитителям в виде лишения свободы от года до полутора лет. Приговор в законную силу не вступил.