Азиатско-Тихоокеанский Банк стал спонсором поездки хоккейной команды «Форвард-2010» на межрегиональный турнир

Со 2 по 6 декабря благовещенская юношеская хоккейная команда принимает участие в турнире в Хабаровске.

Банк помог команде оплатить питание и проживание в отеле на время соревнований.

- Пропаганда здорового образа жизни – одна из главных задач АТБ. Мы готовы помогать развитию спорта в регионах. Как вам известно, хоккей является не только одним из самых зрелищных видов спорта, но и одним из самых дорогих в плане обмундирования. А межрегиональные турниры – старт в большой спорт, возможность для юных спортсменов проявить себя. Мы решили помочь юным спортсменам и их родителям, дать детям шанс проявить себя и, надеемся, завоевать награды. Будем за них болеть, - рассказал Председатель Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Сергей Аврамов.

Только за предыдущий и текущий сезон команда «Форвард -2010» приняла участие в соревнованиях в таких городах, как Бердск, Благовещенск, Ванино, Чита, Новобурейский, Нерюнгри, Южно-Сахалинск и Уссурийск, где занимала преимущественно призовые и первые места.