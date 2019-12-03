В Сбербанк Бизнес Онлайн можно принимать платежи от физлиц

Подключиться к сети приема платежей физических лиц Сбербанка стало еще быстрее и удобнее.

Чтобы начать принимать платежи за свои услуги в каналах Сбербанка, юридическому лицу — поставщику услуг — достаточно войти в систему Сбербанк Бизнес Онлайн, выбрать расчетный счет, на который будут зачисляться денежные средства от плательщиков, вид услуги и подписать договор электронной подписью. И уже через несколько минут его услуга будет доступна для оплаты в интернет-банке для физических лиц Сбербанк Онлайн и сети из более чем 76 тыс. устройств самообслуживания.

К преимуществам заключения такого договора относится упрощение обработки платежей на стороне компании: банк передает юридическому лицу один сводный реестр в день, что удобнее, чем набор отдельных платежных поручений. Комфортнее становится оплата счетов для клиентов – физических лиц: для проведения платежа требуется минимум реквизитов, что минимизирует ошибки при вводе. Это в итоге гарантирует компании получение денег.

Оксана Синельник, управляющий директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка:

«В начале этого года мы предоставили нашим клиентам-юридическим лицам возможность самостоятельно заключить договор за 5 минут без визита в банк. Нашей следующей задачей было сократить время вывода услуги в платежные каналы банка. Если раньше это происходило только на следующий день, то сейчас процесс занимает всего несколько минут. Мы рады предоставить нашим клиентам действительно высокотехнологичный сервис, соответствующий требованиям времени».

Подробнее о подключении к сети приема платежей — на сайте Сбербанка.