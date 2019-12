Сбербанк присоединился к международной инициативе The Valuable 500

Сбербанк присоединился к глобальной инициативе по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей The Valuable 500.

Письмо за подписью Президента, Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа было передано представителю The Valuable 500 Марианн Уайт в рамках рабочей сессии Think Equal, Build Smart, Innovate For Change — Russian Experience, прошедшей 29 ноября 2019 года в Европейском отделении ООН в Женеве.

Представители международного движения проанализировали практики ведущих российских компаний и пригласили банк стать частью The Valuable 500, в работе которого принимают участие 500 наиболее влиятельных лидеров бизнеса и мировые бренды, которые рассматривают вопросы инклюзии на уровне стратегии компании, реализуют программы по развитию принципов равных возможностей и созданию доступной среды, а также доносят до своих сотрудников, клиентов и партнеров важность этих задач.

В России более 11 млн людей с инвалидностью, и значительная их часть — клиенты Сбербанка. Большое внимание уделяется разработке удобных каналов для их дистанционного обслуживания. Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» заняло лидирующую позицию по результатам исследования доступности банковских приложений для людей с инвалидностью, проведенного при поддержке ЦБ РФ. При проверке доступности особое внимание было уделено контрастности интерфейса и поддержке экранных дикторов VoiceOver (для iOS) и Talkback (для Android), с помощью которых незрячие люди могут пользоваться функциями приложения исключительно «на слух».

В отделениях Сбербанка незрячие клиенты могут оформить любой продукт, сотрудник банка зачитает клиенту условия по продукту, поможет найти место подписи на бланке заявления, а клиент поставит подпись собственноручно. В отделениях также доступен сурдоперевод, который реализован по удаленному каналу видеосвязи и позволяет проводить качественные консультации слабослышащих клиентов по сложным финансовым продуктам.

Сбербанк поддерживает инклюзивные подходы в образовании и искусстве. Центральными событиями культурной жизни страны стали выставка «Видеть невидимое», состоящая из тактильных копий шедевров Пушкинского музея; экспозиция картины «Мадонна делла Лоджиа» и ее тактильной копии во Владивостоке и Санкт-Петербурге; цикл лекций скрипача Михаила Казиника для воспитанников детских домов в разных городах России; внедрение мобильного приложения «Искусство.Вслух» для обеспечения тифлокомментариями спектаклей театрального фестиваля «Золотая Маска» и ряда кинофильмов.

Цель движения The Valuable 500 — инициировать системные изменения в обществе, показать деловую, социальную и экономическую ценность людей с инвалидностью, использовать возможности бизнеса, чтобы каждый, вне зависимости от личных особенностей, мог участвовать в жизни общества. О его запуске было объявлено на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2019 года.