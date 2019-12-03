Сбербанк будет учить предпринимательству школьников

Сбербанк и Департамент образования и науки города Москвы, с участием Global Venture Alliance организуют Школьный акселератор SberZ для учеников 8–11 классов школ. Программа акселератора направлена на развитие навыков предпринимательства у школьников и максимально адаптирована под образовательный процесс в школах. В пилотном запуске Акселератора для развития бизнес-идей примут участие по 25 учеников из четырех школ Москвы, по два учителя от каждой школы, а также предприниматели, лекторы, методологи и лидеры мнений. Программа даст школьникам возможность пройти весь цикл создания собственного бизнеса — от генерации идеи до запуска проекта.

За четыре месяца школьники научатся создавать свой проект с нуля, работать в команде и мыслить, как предприниматель. Участники будут работать под кураторством успешных предпринимателей, получат прямой доступ к знаниям и смогут перенять ценный опыт.

Программа совмещает прогрессивные on-line и off-line форматы обучения: в личном кабинете участникам будут доступны онлайн-материалы (видеолекции, кейсы от ведущих предпринимателей страны, презентации, геймифицированные тесты и задания), которые они смогут изучать в удобное для себя время. Раз в неделю после уроков они будут заниматься в группе в своей школе. Их также ожидают встречи с менторами и учителями для разбора прогресса группы, интерактивные сессии (деловые игры), работа «в поле» с реальными клиентами и партнерами.

Школьники будут разрабатывать свои проекты при поддержке: сооснователя онлайн-школы «Нетология» Максима Древаля, сооснователя компании BelkaCar Лорианы Сардар, основателя и генерального директора сервиса «Собака-гуляка» Натальи Шипшилей, сооснователя сервисного агрегатора такси «Ситимобил» Арама Аракеляна, основателя «Эвотор» Андрея Романенко. В качестве менторов в проекте примут участие выпускники совместного акселератора Сбербанка и 500 Startups, своими разработками поделятся Лаборатории Сбербанка.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Далеко не все могут или хотят быть предпринимателями, ведь собственный бизнес связан с множеством рисков. Однако думать, как предприниматель, видеть возможности там, где другие видят проблемы, быть креативным и открытым новому, уметь учиться и общаться — эти навыки важны каждому. Школьный акселератор — это прекрасная возможность получить жизненно необходимые в XXI веке знания и умения».

Александр Молотков, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы:

«Умение выстраивать эффективные коммуникации, быть участником и лидером команды, действовать на основе всестороннего анализа, творчески и проектно подходить к решению актуальных задач — именно эти таланты лежат в основе предпринимательского успеха. Отрадно, что помогать в их развитии московским школьникам будут настоящие профессионалы. Продуманная и нацеленная на будущее инициатива Сбербанка становится убедительной иллюстрацией того, как в Москве за последние 8 лет культурные, исторические, производственные, интеллектуальные ресурсы становятся надежным источником развития московской системы образования и ее неотъемлемой частью».

Даниил Козлов, директор по развитию бизнеса GVA:

«Если смотреть на экосистему инноваций в России, то можно увидеть, что на верхнем уровне для зрелых стартапов есть программы для развития и масштабирования. В то же время школьных программ, поддерживающих молодежное предпринимательство, практически нет. Наша программа призвана заполнить этот пробел, и мы рады возможности совместно со Сбербанком применить свои знания и опыт для создания и запуска проекта национальной важности. Программа создана таким образом, чтобы в перспективе она могла быть масштабирована в школы по всей стране».

По итогам программы школьники изучат и применят на практике основные этапы создания бизнеса, от поиска и тестирования идей и гипотез, до создания собственной команды и реального воплощения бизнес-процессов, результатом которого может стать реально работающий бизнес. Участие в Школьном акселераторе — это уникальная возможность погрузиться в сферу предпринимательства на основе лучших российских и зарубежных методологий.

Программа акселератора состоит из следующих этапов: генераций идей, формировании команд и установки на работу, формулировки проблемы, изучении целевой аудитории, валидации проблемы, ценности и ценностного предложения, разработки MVP и проведения решенческого интервью, подготовки питчинга финальной работы.

Акселератор завершится Демо-днем, который состоится 4 апреля 2020 года. На нем старшеклассники презентуют свой проект перед друзьями, родителями, будущими инвесторами, Сбербанком и представителями Департамента образования и науки г.Москвы.