Иркутск оказался на 17-м месте в рейтинге по доступности услуг тренеров

В Иркутске средняя стоимость спортивных товаров составляет 9 900 рублей, а услуги тренера обойдутся в среднем в 1 500 рублей. В целом по стране пик спроса на спортивные товары и услуги отмечен в январе – на 72% больше среднегодового значения. Об этом сообщили в «Авито».

Чаще всего россияне пытаются привести себя в форму с помощью тренеров, средняя стоимость услуг которых по стране составляет примерно 1 600 рублей.

Иркутск оказался на 17-м месте в рейтинге по доступности услуг тренеров: средняя цена в городе составила 1 500 рублей.

Дороже всего тренер обойдется жителям Москвы, услуги стоят максимально - в среднем 2 110 рублей, Новосибирска (1 940 рублей) и Воронежа (1 870 рублей). Доступнее всего занятия, чтобы прийти в форму, в Перми (800 рублей), Челябинске (810 рублей) и Ульяновске (870 рублей).

Что касается спортивных товаров, на них россияне меньше всего возлагают надежды. Среди 23 рассматриваемых крупнейших городов только в Москве и Санкт-Петербурге отмечен высокий спрос на тренажеры и товары для фитнеса. В остальных городах интерес к ним значительно ниже, наименьший спрос зафиксирован в Тольятти.

По самой высокой цене спортивные товары продают в Краснодаре (44 000 рублей), Казани (чуть более 40 000 рублей) и Ростове-на-Дону (24 300 рублей).

В Иркутске средняя цена тренажеров и товаров для фитнеса составляет около 9 900 рублей. В этой категории город занял пятое место по России.