Средний чек россиян в аптеках вырос на 6,9%

В октябре средний чек на препараты впервые превысил 200 рублей. Это на 6,9% больше показателя того же месяца 2018 года. Стоит отметить, что средняя цена лекарства еще не переходила порог в 200 рублей ни в этом году, ни в прошлых. Пишут в своем материале Известия со ссылкой на исследование DSM Group.

Такой эффект дало снижение сбыта недорогих лекарств: например, россияне на 21% реже покупают активированный уголь, на 16% уменьшились продажи мукалтина. Некоторые потребители отказываются от дешевых препаратов как от неэффективных, говорят эксперты. Другая часть клиентов ради экономии покупает более объемные упаковки, что также двигает средний чек вверх.

Как говорят эксперты, драйвером роста стало не подорожание препаратов, а изменение структуры спроса. За десять месяцев этого года заметно просели продажи медикаментов дешевле 50 рублей: на 13% в натуральном выражении и на 11% в денежном.