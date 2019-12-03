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Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма вошел в сто лучших образовательных учреждений России

3 декабря 2019

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма вошел в число победителей всероссийского конкурса «100 лучших образовательных учреждений Российской Федерации». Об этом сообщили в правительстве Иркутской области. 

Результаты конкурса формировались на основе объективных оценок студентов, положительных отзывов преподавателей об удобстве рабочего процесса, сплоченности коллектива, методическом, техническом оснащении, а также учитывалось общее впечатление общества о деятельности образовательных учреждений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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