ВЦИОМ: Какую еду предпочитают россияне?

Чаще всего россияне питаются хлебом, хлебобулочными изделиями и растительным масло. Не реже двух раз в неделю их употребляют по 91% респондентов. Сообщает ВЦИОМ в своем исследование.

Также россияне не реже двух раз в неделю употребляют свежие овощи (87%), молоко и молочные продукты (81%), крупы и макаронные изделия (81%). Мясо присутствует в рационе не реже двух раз в неделю у 80% россиян, а фрукты и свежие ягоды — у 74%.

56% респондентов несколько раз в неделю едят кондитерские изделия, столько же и с такой же регулярностью употребляют в пищу колбасы и мясные изделия; еще треть — свежую или замороженную рыбу (29%), а также рыбные или мясные полуфабрикаты (27%).

Мнения россиян в оценке своего рациона питания разделились практически поровну: 48% считают его правильным и столько же — неправильным. При этом о правильности своего рациона чаще говорят представители старших поколений — от 45 до 59 лет (52%) и от 60 лет (35%). Напротив, считают свое питание неправильным чаще молодые люди от 25 до 34 лет (56%).

Под правильным питанием россияне понимают в первую очередь отказ от вредных продуктов (43%). Около трети респондентов связывают данное понятие с принятием небольших порций пищи 4–5 раз в день (35%), употреблением достаточного количества воды (35%), потреблением только органических продуктов (33%), умеренным питанием (31%) и контролем состава пищи (30%).

Реже правильный режим питания ассоциируется у россиян с контролем рациона на предмет наличия белков, жиров, углеводов, а также витаминов и минералов (22%).

Половина россиян (51%) при выборе из двух одинаковых растительных продуктов питания предпочтет тот, на котором есть маркировка «Эко» или «Органический», чаще такой выбор совершили бы женщины (54%). Восемь из десяти респондентов согласны с мнением, что органические продукты безопаснее (78%) и полезнее для здоровья (77%), чем обычные продукты.

Почти столько же россиян (69%) считают, что органические продукты безопаснее для окружающей среды, а 61% полагают, что при производстве органических продуктов не используются агрохимикаты, пестициды и антибиотики.