В Иркутской области планируют благоустроить маленькие деревни и поселки

Из 454 муниципалитетов Иркутской области в 267 муниципальных образованиях нет населенных пунктов с численностью более одной тысячи человек. Таким образом, лишены права участвовать в программе благоустройства общественных территорий более 270 тыс. жителей Приангарья. Государственная программа по созданию комфортной городской среды про них «забыла». Об этом сообщили в региональном правительстве.



– К концу текущего года мы определим основные параметры и сможем вынести их на обсуждение с муниципалитетами, в состав которых входят такие населенные пункты. Стремимся начать программу уже в 2020 году. В каждом населенном пункте, в котором даже до 100 человек проживает, есть какое-то общественное пространство. Его нужно сделать красивым и удобным для людей, – подчеркнул заместитель губернатора региона – руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов.

На рабочем совещании предварительно определено, что разработчиком этой программы будет министерство сельского хозяйства Иркутской области. Предложено разработать несколько типовых проектов благоустройства общественных территорий для небольших деревень и поселков в зависимости от численности населения: до 100 жителей, от 100 до 300 человек, от 300 до 500 граждан. Для этого будет привлечен Центр компетенции, недавно созданный при областной службе архитектуры для обеспечения разработки проектной документации по программе благоустройства городских территорий.