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Сколько готовы потратить на новогодние подарки россияне?

3 декабря 2019

На себя россияне готовы потратить почти вдвое больше, чем на своих возлюбленных- 10 и 5,9 тыс. соответственно. Сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании Nielsen.

Несмотря на то что только 38% респондентов планируют купить себе подарок, он является одной из наиболее крупных трат новогоднего бюджета - более 10 тысяч рублей, тогда как годом ранее эта сумма была на уровне 5600 рублей", - говорится в сообщении. Также, эксперты прогнозируют, что этот новый год по тратам обгонит предыдущий.

Отмечается при этом, что на подарки для своей второй половины граждане готовы потратить лишь 5900 рублей, столько же, сколько и в прошлом году. Траты на презенты для друзей уменьшатся - россияне готовы заплатить за них не 3,7 тысячи рублей, как в прошлом году, а лишь 3,3 тысячи рублей.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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