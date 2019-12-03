В Октябрьском округе Иркутска до конца года отремонтируют 9 многоквартирных домов

В Октябрьском округе Иркутска отремонтировали 11 многоквартирных домов. В планах до конца года завершение ремонта еще на 9 жилых объектах. Об этом сообщила администрация города.

Напомним, по муниципальной программе, возможно, провести работы по капитальному ремонту кровли, утеплению торцов дома, ремонту межпанельных швов, капитальному ремонту элеваторного узла и прочее. На эти цели из бюджета города выделяется 70% от стоимости работ, 30% оплачивают сами собственники. В этом году выборочный капитальный ремонт проводится в 20 многоквартирных жилых домах Октябрьского округа на общую сумму 40,4 млн рублей, из них 28,3 млн рублей – средства бюджета города и 12,7 млн рублей – средства собственников домов.