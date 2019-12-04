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Плохие дороги, грязь и недостаточное благоустройство — главные проблемы россиян в 2019 году

4 декабря 2019

Жителей российских городов больше всего беспокоит низкое качество дорог и отсутствие дорожного ремонта. На это пожаловались 45,5% участников опроса Domofond.ru по всей стране.

На втором месте грязь и плохая уборка улиц и тротуаров: эти факторы, снижающие качество жизни, отметили 35,7% респондентов. Второй год подряд последнее место рейтинга занимает проблема сноса архитектурных и исторических памятников: как и ранее, только 2,5% посчитали ее серьезной.

Также россияне жалуются на недостаточную освещенность — этот вариант выбрали 29,7% респондентов. Далее следует нехватка культурных мероприятий, небольшое количество площадок для выгула собак и малое число хороших кафе и ресторанов. Их доли примерно равны: 25,7%, 25,3% и 24,2%. 

Меньше всего россиян беспокоит снос архитектурных или исторических памятников. Только 2,5% участников опроса считают ее главной — столько же, сколько и в прошлом году.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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