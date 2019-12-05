Барьер-2019: "Самое печальное, что страховое мошенничество не воспринимается обществом как преступление"

Мошенничество в ОСАГО медленно снижается, в страховании жизни и здоровья, напротив, набирает обороты, а в агростраховании благодаря единым правилам практически сошло на нет. Что необходимо предпринять, чтобы исключить мошенничества в страховании? Как преодолеть правовой нигилизм россиян, которые не считают это преступлением? Эти и другие вопросы обсудили на конференции "Барьер-2019”.

"ОСАГО стало спусковым крючком начала системной работы с мошенничеством в страховании"

Игорь Юргенс, Президент Всероссийского союза страховщиков:

– Конференция Барьер-2019 проходит в четвертый раз. По всей стране налажена работа групп страховщиков, которые в сотрудничестве работают с правоохранительными органами и отслеживают уровень страхового мошенничества. Мы видим эти результаты.

Это сказывается на конкретных цифрах улучшения со страховым мошенничеством в целом и особенно в области ОСАГО, которое и было спусковым крючком начала этой системной работы в 2015 году.

"В России выявляют только 10% страховых мошенничеств"

Сергей Ефремов, Вице-президент Всероссийского союза страховщиков:

– Самое печальное, что страховое мошенничество стало самым массовым видом правонарушений, которые обществом воспринимаются не как преступление. Это серьезная проблема. Она связана с тем, что обязательный вид страхования – ОСАГО, воспринимается гражданами негативно. Всеобщая тенденция правого нигилизма, нежелания поступать по закону приводит к тому, что фальсификация документов по дорожно-транспортным происшествиям, получение поддельных медицинских справок считается нормальным явлением. К сожалению, масштабы мошенничества в страховании принимают угрожающие масштабы и оцениваются в пределах 90-95%. То есть, только 10% страховых мошенничеств выявляется.

"Мы видим прямую зависимость между количеством уголовных дел и частотой выплат по ОСАГО"

Екатерина Абашеева, заместитель директора Департамента страхового рынка Банка России:

– Есть позитивная статистика: если сравнивать 2017 и 2018 год, то по части возбуждения уголовных дел прирост составляет 55%. В абсолютных показателях это 2600 уголовных дел по итогам 2018 года, из них подавляющая часть – 2400 – по ОСАГО. Аналогичный тренд продолжается и в 2019 году: 1900 уголовных дел за 9 месяцев, из них 1700 по ОСАГО. Мы видим зависимость, чем больше возбуждается уголовных дел, тем меньше частота выплат по ОСАГО. Считаем, что позитивный тренд связан именно с активными действиями по борьбе с мошенничеством.

"Мошенничество в страховании жизни и здоровья набирает обороты"

Игорь Фатьянов, генеральный директор "Зетта Страхование”, Председатель Комитета Всероссийского союза страховщиков по противодействию мошенничеству:

– Мошенничество в ОСАГО приобретает все новые формы, по количеству преступлений оно доминирует, хотя его становится меньше. Наряду с этим набирает обороты мошенничество в страховании жизни и здоровья. Есть классический иллюстративный случай, который показал неготовность страховщиков к мошенничеству в этой сфере. Житель Ростова-на-Дону страховался сразу в 10 компаниях, совокупный расчет выплат составил около 300 миллионов, три компании получили основную нагрузку по выплатам.

Что касается новых технологий, пока они больше помогают страховщикам, а не мошенникам. Big Data позволяют выявлять страховщикам целые группы мошенников.

"Единые правила помогли преодолеть мошенничество в агростраховании"

Корней Биджов, Президент Союза “Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса – Национальный союз агростраховщиков”:

– С 2017 года мы наблюдаем спад активности агроюристов. Главные факторы, которые помогли преодолеть мошенничество – это единые стандарты в агростраховании с господдержкой. Сегодня это единственный вид добровольного имущественного страхования в России, который реализуется по единым стандартам, единым правилам, единой методике расчета тарифов. И именно это во многом значительно упростило ситуацию с мошенничеством, когда идет разбирательство конкретного убытка или попытки конкретного страхового мошенничества.