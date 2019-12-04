En+ могут открыть отель в историческом здании «Востсибугля» в Иркутске

В Иркутске новым собственником административного здания компании "Востсибуголь» стало ООО "Прибайкалье". Как сообщает «Интерфакс», изменения о переходе прав собственности на земельный участок со зданием зарегистрированы в Росреестре по данным на 25 ноября текущего года.

Прежде собственником здания и участка был сам "Востсибуголь".

По данным "СПАРК-Интерфакс", владельцем ООО "Прибайкалье" является ООО "Парк-Отель Бурдугуз". В свою очередь, владельцем "Парка-Отеля Бурдугуз" является ООО "Эн+ Туристическая инфраструктура".

По данным источника "Интерфакса", знакомый с планами En+, группа в случае продажи генерирующего и угольного бизнеса в Иркутской области, планирует оставить за собой здание "Востсибугля" и открыть в нем отель.

Перешедшее в собственность ООО "Прибайкалье" трехэтажное здание, расположенное в историческом центре Иркутска, в сквере Кирова, является образцом "сталинского" ампира. Оно строилось с 1946 по 1948 годы для управления трестом "Востсибуголь" и в настоящее время является одной из достопримечательностей города. Общая площадь земельного участка, где расположено здание, по данным кадастровой палаты, составляет 6 тыс. кв. м.

Недавно газета "Коммерсантъ" сообщила, что «Иркутскэнерго» (подконтрольна En+) меняет стратегию работы на российском энергорынке, планируя полностью избавиться от угольных активов — как генерации так и питающих ее разрезов. Компания уже инициировала их продажу со стартовой ценой от 25 млрд руб., потенциальные покупатели — СУЭК, «Газпром энергохолдинг» и «Интер РАО».

Пресс-служба En+ Group отметила, что«Совет директоров группы поручил менеджменту проанализировать возможные опции развития тепловых активов. Их продажа – один из вариантов стратегии, но не единственный. На данный момент решение не принято».