Из-за невыдачи визы россияне чаще всего не могут уехать в Чехию, Испанию и Италию

Россияне, застрахованные в компании «Согласие», чаще всего не могут уехать в путешествие в Чехию, Испанию и Италию из-за отказа в выдаче визы,. На эти страны приходится 26%, 19% и 18% случаев неполучения визы. Еще 14% путешественников не отправляются по этой причине в Грецию, 11% – во Францию, 4% – в Германию, 8% – в остальные страны, куда требуется виза. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На невыезд приходится 3% страховых случаев по полисам ВЗР, урегулированных страховой компанией «Согласие» в 2019 году. Подавляющее большинство неприятностей случается с российскими путешественниками уже в поездке: 74% из них – это заболевания, 23% – травмы.

В 33% случаев туристы, застрахованные в «Согласии», получают травмы и заболевают на отдыхе в Турции, в 26% – в Таиланде, в 7% – в ОАЭ, в 5% – в Греции, в 3% – в Индии, в 2% – в Китае.