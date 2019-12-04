В 2020 году 15 молодых семей Усть-Кута улучшат свои жилищные условия в 2020 году

В Усть-Куте в 2020 году улучшить свои жилищные условия смогут 15 молодых семей. Как сообщили в администрации города., из федерального и регионального бюджетов на эти цели будет направлено более 11 млн рублей.

Таким образом в следующем году Усть-Куту необходимо освоить порядка 14 млн рублей на реализацию программы «Молодым семьям – доступное жилье»

На протяжении 11 лет в Усть-Куте действует программа «Молодым семьям – доступное жилье». За это время 31 семья смогла улучшить свои жилищные условия. По статистике в среднем ежегодно выдавалось три свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.