Не все предприниматели Тулуна могут получить компенсации из-за незарегистрированного бизнеса

В Тулуне предприниматели после наводнения получили только 3 млн рублей компенсаций из 500 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полпреда президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

Проблема с выплатами связана с тем, что не все предприниматели регистрировали свой бизнес.

При этом, по словам Меняйло, для получения компенсации в Тулуне предпринимателям нужно было предоставить "всего 19 документов".

По информации министерства экономического развития Иркутской области, во время паводка в Тулуне пострадали 260 предприятий и предпринимателей, ущерб бизнесу составил 1,4 млрд рублей.