В «Сбербанке» платежи стали ещё удобнее и быстрее

Чтобы начать принимать платежи за свои услуги в каналах "Сбербанка", юридическому лицу — поставщику услуг — достаточно войти в систему "Сбербанк Бизнес Онлайн", выбрать расчетный счет, на который будут зачисляться денежные средства от плательщиков, вид услуги и подписать договор электронной подписью. И уже через несколько минут его услуга будет доступна для оплаты в интернет-банке для физических лиц "Сбербанк Онлайн" и сети из более чем 76 тыс. устройств самообслуживания. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

К преимуществам заключения такого договора относится упрощение обработки платежей на стороне компании: банк передает юридическому лицу один сводный реестр в день, что удобнее, чем набор отдельных платежных поручений. Комфортнее становится оплата счетов для клиентов – физических лиц: для проведения платежа требуется минимум реквизитов, что минимизирует ошибки при вводе. Это в итоге гарантирует компании получение денег.

- В начале этого года мы предоставили нашим клиентам-юридическим лицам возможность самостоятельно заключить договор за 5 минут без визита в банк. Нашей следующей задачей было сократить время вывода услуги в платежные каналы банка. Если раньше это происходило только на следующий день, то сейчас процесс занимает всего несколько минут. Мы рады предоставить нашим клиентам действительно высокотехнологичный сервис, соответствующий требованиям времени, - сказала Оксана Синельник, управляющий директор дивизиона "Платежи и переводы" "Сбербанка".