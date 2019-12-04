Сбербанк показала двукратный рост мезонинных сделок

В 2019 году «Сбербанк» закрыл и одобрил мезонинных сделок на сумму более 80 млрд рублей, с учетом связанных кредитов общий объём сделок превысил 300 млрд рублей. Количество мезонинных сделок более чем в два раза превысило аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

До 2019 года базу роста мезонинного портфеля банка составляли сделки с крупнейшими клиентами. В этом году «Сбербанк» расширил клиентское и географическое покрытие и стал активно предлагать мезонинное финансирование сегментам крупного и среднего бизнеса, при этом более 60% мезонинных сделок в 2019 году реализовано с клиентами в регионах. Масштабирование бизнес-модели потребовало упрощения инвестиционных продуктов, снижения минимального размера сделок, а также систематизации и сокращения сроков принятия решений в 5 раз.

В мае этого года в ответ на принятие изменений в закон 214-ФЗ на рынок был выведен Проектный бридж – новый коробочный продукт в сфере жилой недвижимости, который пользуется популярностью у клиентов – каждая четвертая мезонинная сделка банка в текущем году реализована с этим продуктом. Объем закрытых и одобренных сделок с Проектным бриджем составил 13 млрд руб., с учетом связанных кредитов – более 70 млрд руб. Продукт позволяет снизить долю собственных средств на начальных этапах реализации проектов, рекапитализировать понесенные затраты акционеров, финансировать приобретение новых площадок, а также предоставить дополнительные средства на разработку и получение проектной документации.

В планах «Сбербанка» — устойчивый рост инвестиционного бизнеса во всех сегментах и географиях присутствия банка. Индивидуальные сложноструктурированные сделки будут и в дальнейшем составлять существенную долю в портфеле, одновременно «Сбербанк» планирует выстраивать инвестиционную ИТ-инфраструктуру, которая поможет масштабировать бизнес-модель через развитие коробочных и алгоритмических решений, повысить доступность инвестиционных продуктов через дальнейшее снижение размера сделок и сокращение сроков их реализации. Также в планах банка расширение продуктового предложения до акционерных продуктов с целью предоставления клиентам полной линейки инвестиционных решений, развитие международного бизнеса и участие в инфраструктурных проектах любого масштаба.

- Инвестиционные продукты банка, в том числе мезонинное финансирование, востребованы на всех этапах жизненного цикла компаний. Мы стремимся максимально покрыть потребности клиентов в финансировании, предлагая им частичное замещение акционерного капитала и стратегическое партнерство. При этом особое внимание мы уделяем не только качеству наших инвестиционных продуктов, но и доступности и скорости их предоставления, делая процесс получения финансирования максимально быстрым, простым и удобным для клиентов, - Оскар Рацин, вице-президент, директор департамента инвестиционной деятельности «Сбербанка».