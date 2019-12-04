В Заларинском районе 6 декабря откроются четыре спортивных объекта

В Заларинском районе 6 декабря откроются четыре объекта спорта. Это физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Хор-Тагна, многофункциональные спортивные площадки в селе Бажир и деревне Романенкина, а также хоккейный корт в селе Холмогой. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.



Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в селе Хор-Тагна имеет гимнастический, борцовский и тренажёрный залы, раздевалки, душевые, гардероб, комнату отдыха, тренерскую и инвентарную комнаты, медпункт и другие административные и вспомогательные помещения. Строительство спорткомплекса началось в 2018 году. На эти цели направлено 23 млн 270 тыс. рублей, из них 13 млн 428 тыс. рублей выделено из областного бюджета, почти 8 млн 382 тыс. рублей – из федерального бюджета, остальные средства – из местного.



На строительство многофункциональной спортивной площадки в селе Бажир направлено более 3,9 млн рублей, площадки в деревне Романенкина – почти 3,7 млн рублей. Большая часть средств выделена из областного бюджета.

На строительство хоккейного корта в селе Холмогой выделено около 4 млн 880 тыс. рублей, из них из федерального бюджета – почти 2 млн 849 тыс. рублей, из областной казны – 1 млн 884 тыс. рублей, остальная часть - средства местного бюджета.