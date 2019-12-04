Общественники будут следить за сохранностью памятников истории и культуры Иркутской области

За состоянием памятников истории и культуры Иркутской области будет следить штат общественных контролёров. Как сообщили в региональном правительстве, соответствующий приказ подписал руководитель службы по охране объектов культурного наследия региона Андрей Фоменко.

В Иркутской области около 10 тысяч объектов культурного наследия, в том числе археологических. Общественные инспекторы должны будут проводить мониторинг и фотофиксацию их состояния, оперативно информировать службу о проведении работ, ухудшающих состояние. Также они будут с помощью фото- и видеосъемки фиксировать правонарушения в области охраны объектов культурного наследия и направлять соответствующие материалы в службу и в правоохранительные органы. В соответствии с действующим законодательством общественные контролёры будет нести ответственность за достоверность представленных сведений и объективность сделанных выводов.

Набрать специалистов планируют во всех районах Иркутской области. Желающим стать общественным контролёром необходимо подать заявление в службу и пройти собеседование, ответив на вопросы по основам законодательства в области охраны объектов культурного наследия.