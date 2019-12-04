В 2020 году врачи Иркутской области планируют делать операции по пересадке сердца

В Иркутской области за год проведено 15 операций по трансплантации печени и 29 по пересадке почек. Как сообщили в региональном правительстве, планируется, что в 2020 году начнут делать операции по пересадке сердца. Врачи к этому уже готовы.



Стремительное развитие трансплантологии в Иркутской области началось в 2018 году. Летом прошлого года было подписано соглашение о сотрудничестве в области донорства и трансплантации органов с национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова, главным трансплантологом Минздрава России Сергеем Готье. Уже 28 ноября 2018 года хирурги Иркутской областной клинической больницы провели первую успешную операцию по пересадке печени.