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"Почта России" занялась продажей лекарств

4 декабря 2019

Несколько подразделений "Почты России" получили фармацевтическую лицензию на розничную торговлю лекарствами, сообщили РИА Новости в компании. Первые аптеки открылись на базе почтовых отделений.  в Самарской области – в Жигулевске, Сызрани и Тольятти.

Пилотный проект должен продлиться четыре месяца, его итоги начнут подводить в марте. Решение о масштабировании проекта компания примет по его итогам.

В компании отметили, что открытие аптек в почтовых отделениях - это продолжение реализации розничного проекта "Почты" по созданию ориентированной на клиента среды в отделениях связи.

"Широкая сеть отделений почтовой связи может стать платформой для обеспечения населения необходимыми лекарственными препаратами в селах и городах. Использование почтовой инфраструктуры для повышения качества жизни населения – одна из первоочередных задач "Почты России", - отметил заместитель гендиректора "Почты" по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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