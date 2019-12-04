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В России легализовали онлайн-продажу ювелирных изделий

4 декабря 2019

Такую форму продажи легализовало Правительство РФ. Она будет разрешена при условии обязательной сертификации драгоценных камней и пробирного клейма на каждом изделии из драгоценного металла. Постановление 30 ноября подписал Дмитрий Медведев, - сообщают РИА Новости.

Постановление дополняет существующие правила продажи товаров дистанционным способом новым пунктом: "на территории Российской Федерации допускается продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней дистанционным способом с учетом особенностей, установленных законодательством РФ".

Указанные особенности установлены законом "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" и заключаются в обязательном наличии оттиска пробирных клейм на ювелирных изделиях и сертификата на каждый драгоценный камень при их продаже, говорится в пояснительной записке к документу.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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