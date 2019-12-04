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Ромир: Недельные расходы сильно выросли в сравнении с прошлым годом

4 декабря 2019

На 48-й неделе объем повседневных расходов продолжил расти. В среднем за неделю типичная семья потратила 4844 рубля, что на 3% больше, чем неделей ранее. В первую очередь, исследователи связывают такой рост с проведением «Черной пятницы».

На 48-й неделе объем повседневных расходов типичной российской семьи продолжил идти вверх и достиг отметки в 4844 рубля. Так, с 25 ноября по 1 декабря среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 141 рубль больше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 672 рубля или на 16,1%. Это объясняется резким сокращением расходов на аналогичной неделе прошлого года.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы 48-й недели оказались выше на 478 рублей или 10,9%.

Рост недельных расходов связан в первую очередь с проведением Черной пятницы. Поэтому динамику по отношению к прошлым годам будет корректно сравнивать с предыдущими неделями Черной пятницы: 47-ые недели в 2018 и в 2017 годах. Против недели Черной пятницы 2018 года рост составил 1%, против 2017 — 3,5%.

 

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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