В пункте долговременного размещения в Тулуне осталось 79 пострадавших от наводнения

В пункте долговременного размещения в Тулуне осталось 79 пострадавших(41 семья) от наводнения граждан. Все остальные проживавшие приобрели собственное жильё и переехали. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.



Всего в Иркутской области в июне-июле этого года в территориях, подвергшихся затоплению, было развернуто 17 пунктов временного и долговременного размещения, в которых находился 1231 человек. В связи переездом пострадавших в собственное жильё пункты постепенно закрывали. Дольше всех они работали в Тулуне. До начала декабря там было два пункта долговременного размещения, один из них, развернутый на базе специальной (коррекционной) школы-интерната № 28, накануне прекратил свою работу.

Сегодня в Тулуне продолжает работу один пункт долговременного размещения на базе аграрного техникума. Там проживает 79 человек Значительная часть из них получили свидетельства на соцвыплату и сейчас подбирают жильё, свидетельство для одной семьи находятся на выписке, несколько семей участвуют в судебных процессах по установлению права собственности.

Кроме того, 873 пострадавших от наводнения семьи получают выплату на аренду жилья. Компенсация предоставляется исходя из фактически произведенных расходов гражданами по найму жилого помещения в соответствии с договором и документами, подтверждающими внесение платы за указанное жилое помещение, но не более 12 тысяч рублей в месяц. Каждый месяц из бюджета региона на это выделяется около 10 млн рублей.