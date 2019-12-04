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В Иркутской области 5 декабря прогнозируют похолодание до -37 градусов и снег

4 декабря 2019

В Иркутской области 5 декабря прогнозируют переменную облачность. Местами небольшой снег, в северных районах небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный, юго-западный с переходом днем на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Об этом сообщает Иркутскгидромет. 

Температура в южных, центральных, западных, северо-западных районах ночью -11,-16°, при прояснении -21,-26°, в северных и верхнеленских районах -22,-27°, местами -32,-37°, днём -6,-11°, при облачной погоде   -16,-21°.

В Иркутске переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 4-9 м/с, температура ночью   -14,-16°,   днём  -7,-9°.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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