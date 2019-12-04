Новые штрафы для водителей войдут в силу с 1 января 2020 года

Новые штрафы касаются владельцев коммерческого транспорта и автолюбителей, только что купивших машину. Пишет АВТОСТАТ.

С 1 января 2020 года ГИБДД официально наделят полномочиями штрафовать водителей "ГАЗелей", которые оставляют автомобили на ночь прямо во дворах. Причина тому – габариты транспорта, ведь такие машины занимают сразу два парковочных места.

Штраф – от 1 до 5 тыс. рублей.

Ограничение будет распространяться как на обычных водителей (физлиц), так и на организации. При этом для юрлиц введут повышенный штраф.

То же самое касается и каршеринговых машин. Теперь за занятые во дворе места собственники автомобиля будут получать такие же штрафы, как и обычные юридические лица.

Еще один запрет – на езду по дорогам общего пользования без номеров. Срок будут определять ГИБДД и суд в зависимости от нарушения, которое совершено на автомобиле без регистрационных знаков.

Штраф - от 5 тыс. рублей до лишения прав

Регистрировать машину с 1 января 2020 года тоже нужно будет по-новому. Получать регистрационные номера можно будет не только в ГИБДД, но и через аккредитованные компании. При этом выдавать номера будут исходя из региона, в котором зарегистрирован собственник автомобиля.

Помимо этого, несколько нововведений в ПДД работаю уже с 1 декабря. Так, обязательным при эксплуатации автомобилей стало использование зимней резины.

В период с декабря по январь все легковые машины в обязательном порядке должны быть «обуты» в «липучки» или шипованные шины. Кроме того, для автомобилей категории M и N по классификации Таможенного союза будет действовать новый экокласс – Евро-6. Это относится к легковым машинам, автобусам, троллейбусам и любым грузовикам.