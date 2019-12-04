В Иркутской области более 15 тысяч семей получили компенсации из областного бюджета за гибель огородов после потопа

В Иркутской области 15 268 семей, у которых в результате паводка летом пострадали дачные, садовые участки, огороды и личные подсобные хозяйства, получили компенсации из регионального бюджета. Об этом сообщили в областной администрации.

Пострадавшим в первую и вторую волну паводка выплачено почти 818 млн рублей. Компенсации получили 5 532 владельца личных подсобных хозяйств, 9 736 семей, которые вели садоводческую, огородническую деятельность, сельскохозяйственную деятельность для личных нужд на приусадебных участках.



Из федерального бюджета средства также получили 48 сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, 3 459 личных подсобных хозяйств на общую сумму 499,4 млн рублей.

