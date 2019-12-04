Предприниматели Тулуна получили первые выплаты по 1,5 млн рублей

Пострадавшие предприниматели из Тулуна получили первые выплаты по 1,5 млн рублей для возобновления деятельности. Как сообщили в правительстве Иркутской области, это компенсации и субсидирование затрат пострадавших субъектов малого и среднего бизнеса.

Документы первых трех предпринимателей прошли полную проверку и получили подтверждение, сегодня им будут перечислены деньги. Работа по остальным заявителям ведется. Напомним, заявления от предпринимателей на получение субсидии принимались до 29 ноября. Всего на получение субсидии было подано 359 заявок.



Решением комиссии были определены на конкурсной основе предприниматели для предоставления субсидий за счет средств областного и федерального бюджетов. Всем трем получателям субсидии компенсировали часть их затрат на возобновление предпринимательской деятельности в Тулуне.



Одному из них возместили 1,5 млн рублей за приобретенный самосвал стоимостью 4,5 млн руб. Предприниматель занимается грузоперевозками с 2006 года, и у него есть уже девять транспортных средств. Кроме того, месяцем ранее он получил государственную поддержку в виде невозвратной субсидии на возмещение недополученных доходов в размере 200 тыс. руб. Так, он не только возобновит свою предпринимательскую деятельность, но сохранит 11 рабочих мест и создаст пять новых в течение года со дня получения субсидии.



Второй предпринимательнице, чья деятельность связана с производством продуктов, субсидию в 1,5 млн рублей направили на компенсацию части затраченных средств на приобретение собственной пекарни. Согласно плану она сохранит три рабочих места и создаст два новых. У другой получательницы государственной поддержки бизнес связан с ремонтом и обслуживанием автомобиля и техническим осмотром транспорта. Субсидия в 1,5 млн покрыла покупку стенда контроля и регулировки углов установки автомобилей, а также приобретение автоматического отопительного котла. После получении субсидии собственные расходы на приобретение этого оборудования составили всего 30 тыс. руб.