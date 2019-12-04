Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать елку на Новый год

В преддверии праздника эксперты рассказали, на что обращать внимание при покупке искусственной елки. Тем, кто не представляет Новый год без живой ели, раскроют секреты ее выбора.

Первым делом, чтобы определить, насколько качественно сделана искусственная елка, проведите рукой против «роста» иголок, подергайте их немного, слегка погните ветки.

Если хвоинки остаются у вас в руках – качество товара оставляет желать лучшего. Затем обратите внимание на запах: искусственная елка не должна иметь резкий химический запах.

На упаковке изделия должна присутствовать информация о наличии или отсутствии вредных химических веществ в исходных материалах, об обработке изделия антивоспламеняющими веществами. Электрическую гирлянду можно вешать только на огнеустойчивую елку.

Также на этикетке должна быть указана дата изготовления товара, информация об изготовителе с контактными данными, куда вы можете направить претензию. Информация на этикетке должна быть представлена на русском языке.

Покупать искусственную елку лучше в крупных супермаркетах, магазинах и специализированных торговых точках.

Для тех потребителей, кто предпочитает наряжать живую елку, специалисты Роскачества также подготовили ряд рекомендаций.

Как ни парадоксально это прозвучит, но экологи советуют выбирать для украшения именно живую елку. Урон природе наносит только незаконная вырубка, а те деревья, которые продают на легальных елочных базарах, выращиваются в специализированных питомниках

Там их выращивают специально к новогодним праздникам, а также получают путем дежурной вырубки в местах, где их быть не должно: на обочинах дорог, в области газопроводов, в зоне ЛЭП. Вырубки могут носить санитарный характер: лесной массив прореживают, когда деревьев становится слишком много, чтобы не истощалась почва.

Легальный елочный базар работает под соответствующей вывеской, а у продавца должен быть в наличии:

разрешительный талон на торговлю,

кассовый аппарат,

подробный прайс-лист,

линейка или рулетка для замера дерева,

упаковочный материал,

книга отзывов и предложений.

Чаще всего на елочных базарах выбирают елку или сосну. Это дело вашего вкуса и семейных традиций. Ель – классическая новогодняя красавица со стойким хвойным ароматом.

Но у нее есть минус: она осыпается быстрее и легче, чем сосна. Сосны имеют более низкую стоимость (потому что растут быстрее), их длинные иголки дольше остаются на ветках, но у этого дерева тоже есть свой минус – большое количество смолы.

Также в продаже можно найти нормандские ели (пушистые, с плоскими иголками) и датские пихты (пышные, с короткой хвоей). Они стоят дольше – от двух недель до месяца. Но и стоимость их на порядок выше отечественных.