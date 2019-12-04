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Фонд развития моногородов поддержит проект экотропы в горной местности Байкала

4 декабря 2019

Фонд развития моногородов и администрация моногорода Байкальск поддержат проект финалиста конкурса «Добровольцы России» по строительству экотропы в горной местности Байкала. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области. 

Проект «Мы влюбляем в Байкал» представил на международном форуме добровольцев в Сочи его автор - 37-летний Евгений Рякитянский из Байкальска. Проект предполагает строительство горной экотропы. Его участники живут палаточном лагере в условиях дикой природы и перемещают его по мере прокладки тропы. Цель проекта - туристические развитие горных территорий озера Байкал.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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