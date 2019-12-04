Продукты иркутской компании ISPsystem используют 158 стран

Продукты иркутской компании ISPsystem используют 158 стран. Она создает программы для управления хостингом, серверной виртуализацией и оборудованием дата-центров. В России 80% рынка услуг по автоматизации хостинга работает на решениях ISPsystem. Об этом сообщает региональное агентство инвестиционного развития.

В ISPsystem существует внутренний акселератор стартапов. Из 20 проектов компания выбирает 1, далее происходит тестирование гипотезы в течение 3 месяцев. И лишь после — принятие решения о запуске продукта на рынок.

Сегодня компания борется за звание «Региональный чемпион».