Стать клиентом «Открытие Брокер» можно через мобильное приложение

Теперь стать клиентом «Открытия Брокер» можно непосредственно в мобильном приложении и открыть индивидуальный инвестиционный счёт в личном кабинете. Инвесторы также получили возможность просматривать информацию о выплаченных дивидендах и купонах по облигациям. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Клиенты «Открытие Брокер» могут выполнять в смартфоне практически все операции: следить за состоянием счета, просматривать котировки, совершать сделки со структурными продуктами, акциями, облигациями, в том числе иностранных эмитентов: Apple, Alibaba, Tesla и более тысячи других. За разработку приложения «Открытие Брокер» получил золотую награду Tagline Awards 2019 в номинации «Совершенное исполнение / Юзабилити».

Клиенты компании, у которых нет индивидуального инвестиционного счёта (ИИС), теперь могут открыть его прямо в личном кабинете. Таким образом, новые возможности наряду с обновлённой версией дистанционного открытия счёта на сайте «Открытие Брокер» позволяют оформить ИИС оперативно и удобно.

Разработчики компании «Открытие Брокер» внедрили на главной странице виджет, отображающий выплаченные дивиденды и купоны. При переключении на раздел клиенты могут видеть даты выплат за различные периоды, их размер и общую сумму полученных доходов.

— Теперь проводить рутинные операции на фондовом рынке можно гораздо быстрее, а значит и выгоднее. В наступающем году всех пользователей мобильного приложения ждут новые приятные изменения», — отметил директор департамента цифрового бизнеса «Открытие Брокер» Алексей Глазков.

Для использования приложения клиенту «Открытие Брокер» необходимо зайти в магазин App Store или Google Play, найти приложение и бесплатно скачать его на свой смартфон.

— Всё больше операций с финансовыми инструментами совершается исключительно через дистанционные каналы: личный кабинет и мобильные приложения. Непрерывное развитие этого направления позволяет нам находиться в авангарде отрасли. Мы уверены, что новые возможности сервисов «Открытие Брокер» будут позитивно восприняты действующими и потенциальными клиентами, — говорит врио гендиректора «Открытие Брокер» Владимир Крекотень.