Сбербанк введет практику «золотых акций» при выдаче рисковых корпоративных кредитов

Сбербанк в следующем году запустит кредиты с применением «золотой акции». Эта мера контроля позволит участвовать банку в принятие решений компании. «Золотая акция» уже применялась при кредитовании Яндекса, - сообщает РБК.

«Одна из наших задач — в сделках, в которых банк берет повышенный риск, иметь повышенную степень контроля», — заявил председатель совета директоров «Сбербанк инвестиции» Оскар Рацин.

«Золотая акция» дает Сбербанку право участвовать в принятии решений. И если решения нарушают договоренности организации с банком, то у банка есть право вето.

Однако Сбербанк не подменять собой управленческие команды компаний-заемщиков. Так как кредитует те бизнесы, в которых есть успешная история создания стоимости, рост этой стоимости и эффективное управление.

В России подобная практика до сих пор не была распространена, говорят эксперты. Как правило, компании опасаются каким-либо образом ограничивать свои права при корпоративных сделках и соглашаются на условия только при крайней необходимости.

В свою очередь, крупные заемщики зачастую не нуждаются в заемном финансировании, а более мелкие компании не соответствуют кредитным требованиям банков.

