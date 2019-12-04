Проект бюджета Иркутской области на 2020 год приняли во втором чтении

Во втором чтении принят проект закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Как сообщили в областном парламенте, работа над законопроектом будет продолжена в третьем чтении.

Проект «Народные инициативы» увеличен на 200 млн рублей, теперь общий объем финансирования проекта в следующем году составит 850 млн рублей. Также выделены средства на ремонт и строительство учреждений образования, спорта, здравоохранения, приобретения медицинского и учебного оборудования. В частности, депутаты настояли на включении в областной бюджет расходов на приобретение оборудования для новорожденных для Ивано-Матренинской детской больницы в Иркутске. Работа над корректировками областного бюджета будет вестись постоянно.

Общий объем поправок второго чтения составил около 4 млрд рублей. Поправки учитывают замечания, полученные на законопроект от прокуратуры и Контрольно-Счетной палаты, а также предложения парламентариев по отдельным объектам. Предусмотрены дополнительные средства на сбалансированность местных бюджетов в размере 1 млрд рублей, на заработную плату бюджетной сферы также около 1 млрд рублей.

Всего в бюджете появилось около ста социальных объектов, для которых предусмотрели средства на строительство, ремонт и выкуп готовых зданий. В частности, в бюджет включено проведение капитального ремонта помещений роддома Черемховской больницы №1, проектирование строительства поликлиники Тайшетской районной больницы, капитальный ремонт трех детских садов и трех школ в Заларинском, Балаганском, Шелеховском, Тайшетском и других районах. В следующем году будут выделены средства на реконструкцию стадиона «Шахтер» в Черемхово.