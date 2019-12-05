Регионы с эффективной властью получат от государства 45 млрд рублей

Гранты распределены между субъектами Федерации на основе их рейтинга, который определялся достижениями региона. Соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, распоряжение опубликовано на портале правительства РФ.
Гранты предоставляются субъектам Федерации, занявшим с 1-го по 50-е места рейтинга, из числа регионов, участвующих в конкурсе. Общая сумма выделяемых средств составит 45 млрд рублей в 2019 году.
Максимальный объем дотации получит:
- Крым — 1,596 млрд руб.,
- Санкт-Петербургу выделят 1,504 млрд руб.,
- Самарская область получит 1,458 млрд руб.,
- Ленинградская область — 1,448 млрд руб.,
- Тюменская область — 1,446 млрд руб.
Наименее значительные средства направят в:
- Чукотский автономный округ — 265 млн руб.,
- Адыгею — 266 млн руб.,
- Сахалинской области — 281 млн руб.,
- Калмыкии — 297 млн руб.,
- Магаданской области — 311 млн руб..
Размер дотации указан в рублях
Республика Адыгея - 266784,4
Республика Башкортостан - 1279535,4
Республика Бурятия - 503318,3
Республика Дагестан - 1267950,1
Республика Ингушетия - 405486,6
Кабардино-Балкарская Республика - 785871,6
Республика Калмыкия - 297678,6
Республика Карелия - 705417,9
Республика Крым - 1596201,2
Республика Саха (Якутия) - 563819,4
Республика Татарстан - 1113479
Чеченская Республика - 1029163,6
Чувашская Республика - 958686,1
Забайкальский край - 983787,7
Краснодарский край - 1462648
Пермский край - 1246066,7
Ставропольский край - 1022083,6
Амурская область - 597288,2
Брянская область - 933584,6
Владимирская область - 781044,4
Вологодская область - 880485,2
Воронежская область - 1113479
Калининградская область - 793595,2
Курганская область - 614666,2
Курская область - 838971,1
Ленинградская область - 1448166,4
Липецкая область - 887243,3
Магаданская область - 311838,5
Нижегородская область - 1118628,1
Новосибирская область - 1370930,8
Омская область - 1171405,7
Оренбургская область - 1276960,9
Пензенская область - 873727
Псковская область - 545154,2
Рязанская область - 803249,6
Самарская область - 1458464,4
Сахалинская область - 281909,7
Свердловская область - 1011785,6
Тверская область - 917172
Томская область - 810973,2
Тульская область - 1034956,2
Тюменская область - 1446879,1
Ульяновская область -771390
Челябинская область - 1049116,1
Город Санкт-Петербург - 1504484
Город Севастополь - 388430,4
Ненецкий автономный округ - 332434,6
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра - 1164969,4
Чукотский автономный округ - 265497,2