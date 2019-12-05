Регионы с эффективной властью получат от государства 45 млрд рублей

Гранты распределены между субъектами Федерации на основе их рейтинга, который определялся достижениями региона. Соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, распоряжение опубликовано на портале правительства РФ.

Гранты предоставляются субъектам Федерации, занявшим с 1-го по 50-е места рейтинга, из числа регионов, участвующих в конкурсе. Общая сумма выделяемых средств составит 45 млрд рублей в 2019 году.

Максимальный объем дотации получит:

Крым — 1,596 млрд руб.,

Санкт-Петербургу выделят 1,504 млрд руб.,

Самарская область получит 1,458 млрд руб.,

Ленинградская область — 1,448 млрд руб.,

Тюменская область — 1,446 млрд руб.

Наименее значительные средства направят в:

Чукотский автономный округ — 265 млн руб.,

Адыгею — 266 млн руб.,

Сахалинской области — 281 млн руб.,

Калмыкии — 297 млн руб.,

Магаданской области — 311 млн руб..

Размер дотации указан в рублях



Республика Адыгея - 266784,4

Республика Башкортостан - 1279535,4

Республика Бурятия - 503318,3

Республика Дагестан - 1267950,1

Республика Ингушетия - 405486,6

Кабардино-Балкарская Республика - 785871,6

Республика Калмыкия - 297678,6

Республика Карелия - 705417,9

Республика Крым - 1596201,2

Республика Саха (Якутия) - 563819,4

Республика Татарстан - 1113479

Чеченская Республика - 1029163,6

Чувашская Республика - 958686,1

Забайкальский край - 983787,7

Краснодарский край - 1462648

Пермский край - 1246066,7

Ставропольский край - 1022083,6

Амурская область - 597288,2

Брянская область - 933584,6

Владимирская область - 781044,4

Вологодская область - 880485,2

Воронежская область - 1113479

Калининградская область - 793595,2

Курганская область - 614666,2

Курская область - 838971,1

Ленинградская область - 1448166,4

Липецкая область - 887243,3

Магаданская область - 311838,5

Нижегородская область - 1118628,1

Новосибирская область - 1370930,8

Омская область - 1171405,7

Оренбургская область - 1276960,9

Пензенская область - 873727

Псковская область - 545154,2

Рязанская область - 803249,6

Самарская область - 1458464,4

Сахалинская область - 281909,7

Свердловская область - 1011785,6

Тверская область - 917172

Томская область - 810973,2

Тульская область - 1034956,2

Тюменская область - 1446879,1

Ульяновская область -771390

Челябинская область - 1049116,1

Город Санкт-Петербург - 1504484

Город Севастополь - 388430,4

Ненецкий автономный округ - 332434,6

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра - 1164969,4

Чукотский автономный округ - 265497,2