В Иркутском районе объем доходов бюджета на следующий год прогнозируется в размере 4,5 млрд рублей

В Иркутском районе объем доходов бюджета на следующий год прогнозируется в размере 4,544 млрд рублей, расходов – в размере 4,666 млрд рублей. На плановый период 2021 года доходная часть составит 3,439 млрд рублей, расходная – 3,526 млрд рублей, на период 2022 год доходы сформированы в объеме 3,769 млрд рублей, расходы – 3,846 млрд рублей. Проект бюджета сформирован без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета, поскольку последний еще не утвержден. Об этом сообщили в районной администрации.

Налоговая политика Иркутского района на период до 2022 года направлена на развитие налогового потенциала и обеспечение роста доходов казны, обеспечение сбалансированности и бюджетной устойчивости. В приоритете – работа по укреплению и развитию доходной базы бюджета за счет наращивания стабильных доходных источников, ее пополнения и мобилизации имеющихся ресурсов.

Налоговые поступления в следующем году прогнозируются в объеме 792,8 млн рублей, в 2021 году – 750,8 млн рублей, в 2022 году – 772,9 млн рублей. Прогноз по поступлению в бюджет неналоговых доходов на 2020 год – 629,7 млн рублей, на 2021 год – 288,2 млн рублей и на 2022 год – 169,2 млн рублей. Три четверти доходов бюджета составят безвозмездные поступления: 2020 год – 3,122 млрд рублей, 2021 год – 2,400 млрд рублей, 2022 год – 2,826 млрд рублей.

Всего в Иркутском районе действует 15 муниципальных программ, доля программных расходов в структуре бюджета – более 99%.

Большая часть расходов бюджета будет направлена дошкольное и общее образования, в следующем году на эти цели предусмотрено более 3,567 млрд рублей, расходы на плановый период 2021 и 2022 года – 2,377 и 2,063 млрд рублей соответственно. На решение общегосударственных вопросов выделено 335 млн рублей в 2020 году, по 289,8 млн рублей в 2021 и 2022 годах.

Средства на мероприятия в сфере национальной экономике в расходной части предусмотрены в объеме 212,6 млн рублей на 2020 год, в объеме 410,9 млн рублей на 2021 год и в объеме 1,089 млрд рублей на 2022 год. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство района в следующем году составят 185,3 млн рублей, в 2021 году – 73,8 млн рублей, в 2022 году – 13,8 млн рублей. На реализацию социальной политики предусмотрено 97,8 млн рублей на каждый год в плановый период.

На долю межбюджетных трансфертов в бюджете 2020 года приходится 229,1 млн рублей, 2021 года – 208,7 млн рублей, 2022 года – 203 млн рублей.