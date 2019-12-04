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Суд первой инстанции отменил приказы Службы по тарифам в отношении "Облкоммунэнерго"

4 декабря 2019

Иркутский областной суд 26 ноября вынес решение отменить приказы Службы по тарифам Иркутской области за 2015 - 2019 годы по установлению тарифов для  ОГУЭП «Облкоммунэнерго». Об этом сообщает пресс-служба компании, а также ИА Сибирские новости

Поводом для иска стало то, что региональный регулятор, по мнению Облкоммунэнерго, устанавливал экономически необоснованные, заниженные, индивидуальные тарифы и необходимую валовую выручку..

– Однако уже 28 ноября 2019 года Служба по тарифам Иркутской области объявила  руководству «Облкоммунэнерго» об очередном снижении индивидуального тарифа на декабрь 2019 и 2020 год сразу на 18%, с 1 рубля 18 копеек до 98 копеек. Это приведёт к уменьшению получаемой предприятием выручки на 284 млн. рублей. Служба по тарифам эти средства планировпала  перераспределить в пользу котлодержателя -  Иркутской электросетевой компании, – об этом сообщается в пресс-релизе.

По расчетам «Облкоммунэнерго» дефицит оборотных средств составит порядка 100 млн. рублей ежемесячно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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