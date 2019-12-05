В 2020 году продолжат выделять субсидии предпринимателям, пострадавшим от паводка в Иркутской области

Замминистра экономического развития РФ Вадим Живулин рекомендовал ускорить темпы выплат субсидий пострадавшим от паводка в Иркутской области предпринимателям. Также он продлить срок приема заявлений от предпринимателей для того, чтобы все смогли воспользоваться положенными льготами. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Напомним, за счет средств областного бюджета пострадавшим субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются субсидии в размере 200 тысяч рублей каждому. Всего было одобрено 812 заявлений на эту выплату, 786 человек ее уже получили. Предприниматели подали и 359 заявок на получение субсидии в размере 1,5 млн рублей, первые выплаты уже начались.