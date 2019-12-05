В АТБ работает круглосуточная служба поддержки и консультации клиентов, пострадавших от паводка

В АТБ работает круглосуточная служба поддержки и консультации клиентов: 8-800-775-88-88.

В АТБ продолжается работа по оказанию помощи клиентам Банка, пострадавших от паводка или оказавшимся в районах подтопления. Осуществляется ряд мер для оказания всесторонней поддержки и урегулирования ситуации в сложившихся обстоятельствах. Специалисты Банка в отделениях принимают заявления от пострадавших для оказания помощи в индивидуальном порядке.

В Банке реструктуризируются кредиты, отменена уплата комиссий, пени и штрафов для пострадавших клиентов, чьи кредиты оплачивались своевременно и не находились на просроченной задолженности на начало паводка.

Иркутская область:

Информация для пострадавших: для реструктуризации коммерческих и потребительских кредитов клиентам Банка города Нижнеудинска и Нижнеудинского района, города Тулун и Тулунского района Иркутской области необходимо обратиться в отделение Азиатского-Тихоокеанского банка с заявлением об отсрочке платежей. Пострадавшие от паводка смогут получить отсрочку сроком до 6 месяцев. Для более подробной информации необходимо обратиться к специалистам Банка в отделениях.

Амурская область:

Азиатско-Тихоокеанский Банк предоставляет отсрочку по выплате потребительских и коммерческих кредитов жителям районов Амурской области, пострадавшим в результате наводнения (при предоставлении Справки о признании гражданина пострадавшим в результате от ЧС). Для реструктуризации кредита пострадавшим амурчанам необходимо обратиться в отделение Азиатского-Тихоокеанского Банка с заявлением об отсрочке платежа, но не позднее 1 декабря 2019 года для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не позднее 31 декабря 2019 года – для физических лиц.

Хабаровский край и ЕАО:

Для реструктуризации кредита клиентам необходимо обратиться в отделение Азиатско-Тихоокеанского Банка не позднее 1 декабря 2019 года с заявлением об отсрочке/переносе даты платежей.

Получить подробную информацию об условиях и сроках отсрочки /переноса даты платежа пострадавшие клиенты Банка как физические, так юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в отделениях Азиатско-Тихоокеанского Банка по месту проживания или ведения бизнеса.