Альфа-Банк отменил годовую комиссию по кредитным картам

Клиенты Альфа-Банка могут оформить кредитную карту «100 дней без процентов» и не платить комиссию за первый год обслуживания. Данное предложение действует до конца 2019 года и не распространяется на ранее оформленные кредитные карты.

«В декабре традиционно растет покупательская активность клиентов, они приобретают новогодние подарки, планирую поездки. Кредитная карта — незаменимый помощник для покупателей, их запасной кошелек. Поэтому в качестве новогодней акции мы отменили комиссию за обслуживание карты и уверены, что такое выгодное предложение будет пользоваться спросом. Если вы еще не оформили карту „100 дней без процентов“, то сейчас самое время это сделать», — комментирует директор по развитию кредитных карт Альфа-Банка Николай Волосевич.

«100 дней без процентов» — одна из самых популярных кредитных карт на рынке. Владельцами данной карты являются несколько миллионов клиентов Альфа-Банка. Кредитная карта «100 дней без процентов» предоставляет возможность клиентам снимать без комиссии в банкоматах банка и партнеров до 50 тысяч рублей ежемесячно. Максимальный кредитный лимит до 500 тысяч рублей. 100 дней без процентов действуют как на покупки, так и на снятие наличных. Оформить кредитную карту можно любым удобным способом: в отделении, на сайте или через мобильное приложение.

Сохраняя многолетние лидерские позиции на рынке кредитных карт, Альфа-Банк продолжает наращивать свою долю рынка: сегодня она составляет 10,18%. Рост кредитно-карточного портфеля превысил 41% за 9 месяцев этого года — это самая высокая динамика среди топ-5 банков российского рынка.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2019 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 52,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 34,7 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,7 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2019 года составила 249 млн. долларов США.



По состоянию на 30 июня 2019 года в Альфа-Банке обслуживается более чем 640 тыс. корпоративных клиентов и 16,5 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 791 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах.