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Банк Солидарность продлевает время обслуживания юридических лиц

5 декабря 2019

Банк Солидарность с 2 декабря 2019 года продлевает время обслуживания юридических лиц.

Для платежей в рублях РФ срок исполнения текущим операционным днем, поступивших в Банк до 19:00 по московскому времени.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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