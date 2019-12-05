Банк Солидарность продлевает время обслуживания юридических лиц

Банк Солидарность с 2 декабря 2019 года продлевает время обслуживания юридических лиц.

Для платежей в рублях РФ срок исполнения текущим операционным днем, поступивших в Банк до 19:00 по московскому времени.