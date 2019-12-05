Банк Солидарность продлевает время обслуживания юридических лиц

Банк Солидарность с 2 декабря 2019 года продлевает время обслуживания юридических лиц.
Для платежей в рублях РФ срок исполнения текущим операционным днем, поступивших в Банк до 19:00 по московскому времени.
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Новости
Банк Солидарность продлевает время обслуживания юридических лиц5 декабря 2019
Банк Солидарность с 2 декабря 2019 года продлевает время обслуживания юридических лиц.
Для платежей в рублях РФ срок исполнения текущим операционным днем, поступивших в Банк до 19:00 по московскому времени.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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