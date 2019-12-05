Футбольная команда банка «Союз» завоевала медали чемпионата корпоративной лиги

Футбольная команда банка «Союз» по мини-футболу приняла участие в осеннем сезоне Чемпионата Корпоративной Лиги 2019 года среди корпоративных команд Москвы.

В ходе чемпионата команды разыграли призовые места в пяти сериях. В рамках закрытия чемпионата были вручены кубки и медали в Дивизионе 1 и 2 всех серий. Также были награждены победители в индивидуальных номинациях: лучший бомбардир, лучший полузащитник, лучший защитник, лучший вратарь.

Футболисты показали уверенную игру на протяжении всего чемпионата и заняли итоговое второе место во втором дивизионе Серии А.