БКС сообщает об осуществлении валютных переводов в праздничные дни декабря

25 декабря 2019 года в США, Германии, Великобритании, Швейцарии и Гонконге нерабочий день в связи с празднованием Рождества.

26 декабря 2019 года в Германии, Великобритании, Швейцарии и Гонконге нерабочий день в связи с празднованием Дня подарков.

В связи с этим:

— поручения на переводы SWIFT в валюте Доллар США, ожидающие исполнения 25.12.2019, будут исполнены 26.12.2019;

— поручения на переводы SWIFT в валюте Евро, Швейцарский франк, Фунт стерлингов, Гонконгский доллар ожидающие исполнения 25–26.12.2019, будут исполнены 27.12.2019.

Внимание! Данная информация касается ВНЕШНИХ переводов в валюте Доллар США, Евро, Швейцарский франк, Фунт стерлингов, Гонконгский доллар (на реквизиты сторонних банков, отличных от БКС Банка).

По вопросам просьба обращаться в службу поддержки клиентов по телефону 8-800-500-70-65 (звонок по России бесплатный).