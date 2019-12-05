Сотрудник АНХК стал победителем первого периода совместной акции Дальневосточного банка и платежной системы «Мир»

Подведены итоги первого периода совместной акции Дальневосточного банка и платежной системы «Мир»: победителями стали сотрудник ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» Константин Калинин и сотрудник АО «Ангарская нефтехимическая компания» Александр Гесс.

Дальневосточный банк поздравляет призеров и желает удачи всем остальным участникам. Напомним, что в рамках Акции «Мечтайте о большем с картой «Мир» с 14 октября по 31 декабря будет разыграно шесть денежных призов по 55 000 рублей. Для участия в акции за указанный в правилах период необходимо совершить не менее 10 покупок по карте «Мир» Дальневосточного банка на общую сумму от 10 000 рублей.

С подробной информацией об Акции «Мечтайте о большем с картой «Мир», в том числе о ее организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках и порядке их получения, можно ознакомиться на официальном сайте платежной системы «Мир» по ссылке: www.super.mironline.ru/dvb_dream.

С Тарифами и Условиями выпуска, обслуживания и пользования банковскими картами ПАО «Дальневосточный банк» можно ознакомиться на сайте www.dvbank.ru или по телефону 8-800-555-22-05.