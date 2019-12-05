Новости

Примсоцбанк запустил новую услугу в интернет-банке и мобильном приложении «ПримСоцЛ@йн»

5 декабря 2019

Примсоцбанк запустил новую услугу в интернет-банке и мобильном приложении «ПримСоцЛ@йн». Теперь вы можете сделать заявку на перевыпуск карты дистанционно и совершенно бесплатно. Если вы повредили или потеряли свою дебетовую карту – закажите ее перевыпуск, выберите удобное отделение для доставки, вам останется только забрать свою новую карту.

Обращаем ваше внимание на то, что за аналогичную услугу в офисе Банка взимается комиссия. Поэтому совершать операции в интернет-банке «Примсоцл@йн» не только удобно, но и выгодно. А если у вашей карты заканчивается срок действия, Банк перевыпустит карту автоматически, и оставлять заявку на ее перевыпуск нет необходимости.

Более подробную информацию можно получить в отделениях Примсоцбанка и по номеру Единого Контактного Цента 8-800-200-42-02.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

«Солид Банк» провел семинар в Иркутске
Кредит или облигации: что выгоднее бизнесу?
«Кризис будет. Вопрос – когда?»
Солид Банк провел в Иркутске семинар для предпринимателей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании