Примсоцбанк запустил новую услугу в интернет-банке и мобильном приложении «ПримСоцЛ@йн»

Примсоцбанк запустил новую услугу в интернет-банке и мобильном приложении «ПримСоцЛ@йн». Теперь вы можете сделать заявку на перевыпуск карты дистанционно и совершенно бесплатно. Если вы повредили или потеряли свою дебетовую карту – закажите ее перевыпуск, выберите удобное отделение для доставки, вам останется только забрать свою новую карту.

Обращаем ваше внимание на то, что за аналогичную услугу в офисе Банка взимается комиссия. Поэтому совершать операции в интернет-банке «Примсоцл@йн» не только удобно, но и выгодно. А если у вашей карты заканчивается срок действия, Банк перевыпустит карту автоматически, и оставлять заявку на ее перевыпуск нет необходимости.

Более подробную информацию можно получить в отделениях Примсоцбанка и по номеру Единого Контактного Цента 8-800-200-42-02.