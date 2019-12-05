Примсоцбанк в рамках акции предлагает ипотеку по двум документам

Акция «Юбилей у нас — подарки для Вас!» проходит в Примсоцбанке с 25 ноября по 25 декабря 2019 года. В рамках акции все желающие могут приобрести квартиру в ипотеку всего по двум документам, без документального подтверждения дохода и трудоустройства с первоначальным взносом 25% от стоимости недвижимости.

— Мы сделали простой способ взять ипотеку по-настоящему доступным. Ведь в большинстве случаев первоначальный взнос по таким программам составляет не менее 30% от стоимости недвижимости, а то и 50%. Мы надеемся, что предложение Примсоцбанка позволит многим семьям встретить новый год в собственных квартирах, — рассказал Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Сумма кредита в рамках программы составляет от 300 тысяч до 5 000 000 рублей, срок – от 1 года до 30 лет. Срок действия акционного предложения – до 25 декабря 2019 года. В случае принятия положительного решения по заявке за клиентов сохраняется возможность приобрести квартиру на данных условиях до 31 января 2020 года включительно.

Подробную информацию об акции «Юбилей у нас – подарки для Вас» и других предложениях можно получить на сайте банка, в удобном для посещения офисе или по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.