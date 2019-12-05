ПСБ впервые провел бизнес мероприятие в новогоднем формате

27 ноября в пространстве LOFT HALL участники открытой дискуссии, которую организовал банк ПСБ в преддверии нового года, обсудили взаимодействие бизнеса и банка, в частности – возможности цифровых банковских платформ для бизнеса.

В ходе встречи представители банка презентовали свои продукты для бизнеса: онлайн кредит «Без бумаг», электронные банковские гарантии, электронный инкассатор, онлайн регистрация бизнеса и другие.

Участниками встречи стали более 300 предпринимателей и руководителей компаний МСП, обладающие уникальным опытом и готовые поделиться историями своего успеха. Помимо этого, участники могли задать интересующий вопрос руководству банка и обсудить важные задачи по развитию бизнеса в 2020 году.

«Встреча с участием бизнесменов, которая впервые прошла в формате «Открытого разговора», это новый для нас эксперимент. Одна из приоритетных задач банка ПСБ – помогать бизнесу делом. Истории успеха многих компаний я наблюдаю лично. Сейчас я вижу, что обмениваться опытом, сообща решать проблемы, высказывать свою точку зрения – это самый актуальный формат взаимодействия. Судя по тому воодушевлению, которое мы наблюдали среди присутствующих, тему встреч «без галстуков» мы будем продолжать», — подчеркнул Председатель ПСБ банка Пётр Фрадков, подводя итоги мероприятия.